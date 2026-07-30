Оценены шансы Махачева защитить чемпионский пояс UFC

Аналитики отдали преимущество Махачеву в бою против Гарри в UFC

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева защитить чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Спортсмен проведет бой против ирландца Иана Мачадо Гарри. Аналитики отдали явное преимущество россиянину: коэффициент на его победу составляет 1,25, тогда как успех Гарри оценивается в 4,15, а ничья — в 65,00.

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль спрогнозировал победу Махачева удушающим приемом. «Думаю, Махачев усыпит его удушающим. По крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь, Махачев выйдет туда, разберется с ним, заберет шею и усыпит», — заявил он.

Поединок между Махачевым и Гарри станет главным событием на турнире UFC 330. Он пройдет 15 августа в Филадельфии.

Всего за карьеру в ММА Махачев провел 29 поединков, в которых одержал 28 побед. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. На счету Гарри 18 поединков, в которых он одержал 17 побед.