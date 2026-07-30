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12:48, 30 июля 2026 (обновлено: 12:57, 30 июля 2026)Ценности

Перечислены главные модные тренды осени 2026 года

Who What Wear: Сумки из крокодиловой кожи и яркие колготки станут трендом осени 2026 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Matt Jelonek / Getty Images

Обозреватели Who What Wear перечислили главные тренды предстоящей осени. Подборка опубликована на сайте модного портала.

В первую очередь редакторы призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью 2026 года актуальность обретут яркие колготки, говорится в материале.

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Не менее трендовыми окажутся платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки модели flared, костюмы с юбками и кардиганы с ромбами. К тому же модными станут предметы гардероба с аппликациями в виде цветков и различные брошки, а также яркие атласные платья и пальто с высоким воротом.

Что касается обуви, в будущем сезоне следует приобрести туфли на небольшом каблуке, высокие сапоги и обувь с ремешками.

Ранее в июле стало известно, что тренд молодежи на расстегнутую ширинку привел родителей в ярость.

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