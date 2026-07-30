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13:42, 30 июля 2026 (обновлено: 13:47, 30 июля 2026)Россия

Белоусов назвал открывшее возможности для наступления действие российских военных

Белоусов: Освобождение села Могрицы открыло новые возможности для наступления ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / POOL / РИА Новости

Освобождение села Могрицы в Сумской области открыло новые возможности для наступления Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

«Этот стратегический успех открывает новые возможности для развития нашего наступления», — обозначил глава оборонного ведомства.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и героизм, а также выразил уверенность, что личный состав подразделений продолжит с честью служить России, приближая победу.

Ранее сообщалось, что за сутки ВС РФ установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Речь идет о селах Могрица и Малая Слободка в Сумской области, Юрченково в Харьковской области, а также Красноярское в Донецкой Народной Республике.

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