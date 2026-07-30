Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

МО РФ: Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Речь идет о селах Могрица и Малая Слободка в Сумской области и Юрченково в Харьковской области. Бои за них вели военнослужащие Северной группировки войск.

«Военнослужащие подразделения в результате активных действий установили контроль над данными населенными пунктами», — отметили в оборонном ведомстве.

За сутки в зоне ответственности «Севера» противник потерял до 195 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр». За сутки Вооруженные силы Украины лишились до 350 бойцов, а также нескольких единиц техники.