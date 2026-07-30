Пытавшийся ворваться в столичную больницу россиянин попал на видео

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ворваться в больницу

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ворваться в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

На кадрах с камеры наблюдения в медицинском учреждении видно, как сотрудники больницы с охранниками пытаются остановить агрессивного мужчину. Также к ним оперативно приезжают росгвардейцы, которые проводят задержание. Позже мужчина пояснил, что в поисках нужного корпуса оттолкнул медицинского работника, который закрыл перед ним дверь и не пускал свободно ходить по зданию.

В Западном административном округе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал тревоги из одной из охраняемых больниц. Прибыв на место, они пресекли агрессивные действия мужчины, который вступил в конфликт с персоналом и пытался пройти через служебный вход, предназначенный для экстренной госпитализации. Он не реагировал на замечания медицинских работников, громко выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт и применял физическую силу к охранникам и санитарам.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

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