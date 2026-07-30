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Силовые структуры
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13:09, 30 июля 2026 (обновлено: 13:26, 30 июля 2026)Силовые структуры

Пытавшийся ворваться в столичную больницу россиянин попал на видео

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ворваться в больницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ворваться в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

На кадрах с камеры наблюдения в медицинском учреждении видно, как сотрудники больницы с охранниками пытаются остановить агрессивного мужчину. Также к ним оперативно приезжают росгвардейцы, которые проводят задержание. Позже мужчина пояснил, что в поисках нужного корпуса оттолкнул медицинского работника, который закрыл перед ним дверь и не пускал свободно ходить по зданию.

В Западном административном округе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал тревоги из одной из охраняемых больниц. Прибыв на место, они пресекли агрессивные действия мужчины, который вступил в конфликт с персоналом и пытался пройти через служебный вход, предназначенный для экстренной госпитализации. Он не реагировал на замечания медицинских работников, громко выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт и применял физическую силу к охранникам и санитарам.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в российском городе пострадали дети во дворе.

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