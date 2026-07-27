Из-за стрельбы в российском городе пострадали дети во дворе

В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину

В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, 21 июля этого года в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о поступлении к ним несовершеннолетней с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Пострадавшая рассказала, что получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина.

Сотрудники полиции организовали оперативно-разыскные мероприятия. 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь.

Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, который указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый. По месту его жительства была обнаружена и изъята пневматическая винтовка.

Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что трое мужчин избили группу подростков в российском городе.