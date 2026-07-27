Президент Аргентины оскорбил президента Бразилии

Милей призвал победить «социалистический мусор» в Бразилии и поддержал Болсонару

Президент Аргентины Хавьер Милей нанес визит в Бразилию, где обрушился с критикой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву и поддержал кандидата от оппозиции сына экс-президента страны Жаира Болсонару — Флавио Болсонару — на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает El Pais.

Выступая на съезде Либеральной партии в Сан-Паулу, Милей отнес Лулу да Силву в число «чертовых левых», назвал политика «преступником», а его правительство — «социалистическим мусором», призвав к его поражению в Бразилии и по всей Латинской Америке.

В ответ на эти высказывания бразильское министерство иностранных дел отозвало своего посла в Аргентине Хулио Бителли для консультаций. Как подтвердил представитель бразильского МИД, такое решение было принято «из-за оскорблений президента Милеем» во время политического мероприятия.

Дипломатический скандал произошел на фоне предвыборной кампании в Бразилии, где Лула да Силва баллотируется на новый срок, а его основным соперником может стать сын экс-президента Жаира Болсонару Флавио. В Аргентине губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксиль Кисильоф заявил, что Милей «не представляет чувства аргентинского народа», и предупредил об экономических последствиях напряженности с главным торговым партнером страны.

Ранее Милей отказался от посещения финала чемпионата мира по футболу 2026 года в США из-за суеверия. Президент заявил, что не хочет менять ритуал. Он собирался посмотреть матч в своей резиденции в Оливосе, где он следил за встречами сборной Аргентины.