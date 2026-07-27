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14:27, 27 июля 2026 (обновлено: 14:49, 27 июля 2026)Мир

Путин высказался о рекордных санкциях Запада против России

Путин: Санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы, сообщает РИА Новости.

«Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, которые эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада, но с 2022 года «русофобская машина была запущена на полный ход».

Ранее издание Financial Times отмечало, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним, поскольку европейское объединение близко к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов ограничений.

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