Умер устроитель выставок расчлененных трупов по прозвищу Доктор Смерть

Умер немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, устраивавший скандальные выставки трупов

Умер всемирно известный немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс по прозвищу Доктор Смерть. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Фон Хагенс был устроителем скандальных выставок Body Worlds, на которых демонстрировались расчлененные и препарированные трупы людей и животных. Для консервации останков использовалась пластинация — изобретенный им метод, при котором воду и жир в тканях заменяют химическими соединениями.

Анатом скончался 24 июля в возрасте 81 года. Он завещал, чтобы после смерти его собственное тело также подвергли пластинации и выставили напоказ. «Его семья будет уважать это желание и исполнит его», — говорится в сообщении, опубликованном его родственниками.

Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. На экспозиции представлены человеческие трупы и органы. К 2018 году ее посетили более 45 миллионов человек. В Москве работы фон Хагенса демонстрировались на ВДНХ в 2021-2022 годах.

Ранее сообщалось, что 2021 году Следственный комитет России проверил законность выставки Body Worlds в Москве. Поводом для этого стали заявления общественников, согласно которым мероприятие нарушает нравственные ценности и может расцениваться как оскорбление чувств верующих.