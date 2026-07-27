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15:21, 27 июля 2026 (обновлено: 15:38, 27 июля 2026)Из жизни

Умер устроитель выставок расчлененных трупов по прозвищу Доктор Смерть

Умер немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, устраивавший скандальные выставки трупов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Умер всемирно известный немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс по прозвищу Доктор Смерть. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Фон Хагенс был устроителем скандальных выставок Body Worlds, на которых демонстрировались расчлененные и препарированные трупы людей и животных. Для консервации останков использовалась пластинация — изобретенный им метод, при котором воду и жир в тканях заменяют химическими соединениями.

Анатом скончался 24 июля в возрасте 81 года. Он завещал, чтобы после смерти его собственное тело также подвергли пластинации и выставили напоказ. «Его семья будет уважать это желание и исполнит его», — говорится в сообщении, опубликованном его родственниками.

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7 августа 2023

Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. На экспозиции представлены человеческие трупы и органы. К 2018 году ее посетили более 45 миллионов человек. В Москве работы фон Хагенса демонстрировались на ВДНХ в 2021-2022 годах.

Ранее сообщалось, что 2021 году Следственный комитет России проверил законность выставки Body Worlds в Москве. Поводом для этого стали заявления общественников, согласно которым мероприятие нарушает нравственные ценности и может расцениваться как оскорбление чувств верующих.

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