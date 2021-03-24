Следственный комитет проверит выставку человеческих тел в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить выставку доктора Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела») в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Он потребовал досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству. Также процессуальная проверка будет проведена в отношении организаторов экспозиции из человеческих тел и органов.

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», — объяснили правоохранители. Помимо этого, в сети распространяется петиция с требованием закрыть экспозицию.

Создатель всемирно известной выставки человеческих тел и их частей Body Worlds Гунтер фон Хагенс изобрел метод пластинации тел, который позволяет сохранить трупы и органы путем замены человеческих жидкостей и жиров пластиком.

Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. На данный момент ее постоянная часть занимает 2,6 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены человеческие трупы и органы. За все время ее посетили более 45 миллионов человек.