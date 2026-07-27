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16:04, 27 июля 2026 (обновлено: 16:17, 27 июля 2026)Мир

Румыния заявила о высылке российского дипломата

МИД Румынии сообщил о высылке сотрудника посольства России из-за инцидента с дроном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Посольство России в Бухаресте

Посольство России в Бухаресте. Фото: Koapan / Shutterstock / Fotodom

Румыния высылает сотрудника посольства России в республике из-за инцидента с дроном. Об этом сообщили в румынском МИД, передает РИА Новости.

«В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой его уведомили о неприемлемости действий члена российской миссии в Бухаресте, обязав покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в России в Бухарест для консультаций», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после инцидентов с дронами над территорией европейской страны.

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространство страны. По его словам, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд.

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