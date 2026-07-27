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17:06, 27 июля 2026 (обновлено: 17:11, 27 июля 2026)Мир

В МИД обвинили одну страну в причастности к атакам ВСУ на Россию для затягивания конфликта

Захарова: Великобритания принимает участие в атаках ВСУ на Россию, чтобы затянуть конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Великобритания напрямую принимает участие в ударах Киева по территории России, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они (англичане — прим. «Ленты.ру») лицемерно игнорируют тот факт, что жертвуют жизнями украинцев и напрямую причастны к террористическим ударам по гражданскому населению и инфраструктуре в России ради продления конфликта в собственных интересах», — отметила она.

По словам дипломата, Лондон не только поддерживает режим украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве, снабжая Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и техникой, но и открыто заявляет об этом с гордостью.

Ранее Мария Захарова заявила, что в Великобритании знают, что произойдет с истребителями Gripen, если их поставят на Украину. Она подчеркнула, что Британия всегда стремится нанести максимальный ущерб России вне зависимости от того, кто стоит во главе страны.

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