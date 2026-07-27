Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром MLS

Аналитики посчитали футболиста Месси главным претендентом на звание лучшего бомбардира MLS

Букмекеры оценили шансы аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси стать лучшим бомбардиром Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

После возобновления сезона футболист пропустил уже несколько матчей «Интер Майами» и, по ожиданиям, не сыграет и против «Коламбус Крю». Однако аналитики по-прежнему считают аргентинца главным претендентом на звание лучшего бомбардира MLS.

Коэффициент на победу Месси в гонке снайперов установлен на отметке 2,00. В таблице бомбардиров лидируют Петар Муса и Уго Кейперс, у которых по 13 голов, но Кейперс уже перешел в мексиканский «Монтеррей». У Месси на один гол меньше.

Месси со сборной Аргентины остановился в шаге от титула на чемпионате мира. В финале команда проиграла испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время.