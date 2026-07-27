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Забота о себе
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18:36, 27 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил причины цистита после купания

Уролог Мкртчян: Риск цистита после купания в открытой воде повышается из-за переохлаждения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян объяснил, почему после купания в море, реке или озере может начаться цистит. О причинах возникновения этой проблемы он поговорил с «Лентой.ру».

«После купания в открытых водоемах риск цистита действительно повышается. Это связано с тем, что вода, песок, влажный купальник и переохлаждение создают условия, при которых бактерии легче размножаются и быстрее попадают в область мочеиспускательного канала. Особенно это касается женщин и девочек, так как у них уретра короче, и инфекция может подниматься в мочевой пузырь быстрее», — рассказал Мкртчян.

Врач отметил, что чаще всего цистит вызывают бактерии кишечной группы. Однако спровоцировать его могут и другие микробы, например те, что обитают в пресной воде, если она загрязнена. В море же раздражающее действие может оказывать соль. По словам доктора, в обоих случаях риск выше, если человек долго остается в мокром и тесном купальнике или сидит на холодной поверхности.

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Мкртчян добавил, что причиной цистита может стать не только вода, но и пляжная среда. Песок, особенно влажный и загрязненный, может содержать микробы. Если же человек долго сидит на пляжном лежаке в мокром купальнике, влажная и теплая среда также помогает бактериям сохраняться и размножаться, объяснил врач.

Ранее кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Наталья Михайлова предупредила россиян о скрытых опасностях купания. По ее словам, долгое нахождение в любой воде нарушает защитный барьер кожи и повышает ее проницаемость.

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