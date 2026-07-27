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19:36, 27 июля 2026 (обновлено: 19:42, 27 июля 2026)Культура

Переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана за секс и еду

Переводчица «Одиссеи» Гомера Эмили Уилсон раскритиковала фильм Кристофера Нолана
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Кадр: фильм «Одиссея»

Профессор античной литературы Университета Пенсильвании Эмили Уилсон, чей перевод «Одиссеи» Гомера на английский язык в 2017 году был высоко оценен критиками за «радикальную современность тона», раскритиковала экранизацию Кристофера Нолана, в том числе за подход к сексу и еде. Рецензия Уилсон на фильм вышла в The London Review of Books.

«Сценарий написан чудовищно. За поступками и словами ни одного из персонажей нет убедительной мотивации. Сцен секса нет, а вся еда выглядит ужасно», — написала профессор.

Уилсон, перевод которой в одном из интервью хвалил режиссер «Одиссеи» Кристофер Нолан, также призналась, что разочарована фильмом, не оправдавшим ее ожиданий. «Я надеялась, что приверженность Нолана классическим гомеровским темам может вывести его на новые творческие высоты и позволит ему придумать более правдоподобных, чем обычно, персонажей. Но "Одиссея" хвастает обычным для него сочетанием грандиозности и поверхностности», — заметила переводчица.

«"Одиссее" Нолана не хватает многих элементов, делающих поэму Гомера великой. Ей нечего убедительно сказать о времени, памяти, истории или войне», — заключила Уилсон в своей рецензии.

Ранее «Одиссея» заняла первое место в прокате стран СНГ, собрав 167 миллионов рублей. В России официальный прокат блокбастера не состоится.

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