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20:34, 27 июля 2026 (обновлено: 20:37, 27 июля 2026)Силовые структуры

Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск

Главарь уральской банды педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Главарь уральской банды педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По его данным, мужчина — Алексей К. Одной из жертв его банды стала 13-летняя жительница Екатеринбурга. Она являлась подписчицей музыкального сообщества группы в социальных сетях. Мать девочки-подростка от ее имени вела интимную переписку со злоумышленниками. В момент, когда фигурант прилетел для знакомства из Москвы, она отправила дочь к нему на встречу на съемную квартиру.

По предварительной информации, от действий «гусей» пострадали более 20 подростков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты, занимающейся педофилией.

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