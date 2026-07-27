Главарь уральской банды педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск

Главарь уральской банды педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По его данным, мужчина — Алексей К. Одной из жертв его банды стала 13-летняя жительница Екатеринбурга. Она являлась подписчицей музыкального сообщества группы в социальных сетях. Мать девочки-подростка от ее имени вела интимную переписку со злоумышленниками. В момент, когда фигурант прилетел для знакомства из Москвы, она отправила дочь к нему на встречу на съемную квартиру.

По предварительной информации, от действий «гусей» пострадали более 20 подростков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты, занимающейся педофилией.