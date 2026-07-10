СК отреагировал на вовлекавших в порно российских детей «гусей»-педофилов

СК возбудил уголовные дела в отношении создателей «Империи гусей»

В Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты, занимающейся педофилией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ведется работа по установлению потерпевших, которые живут за пределами Московской и Свердловской областей. О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее основателей интернет-сообщества «Империя гусей» обвинили в совращении детей и создании секты под видом музыкальной группы. Сообщалось, что администраторы выстроили систему заданий для подростков, требуя с них до 40 интимных фото и видеозаписей каждый день. Число потерпевших может достигать 24 человек.