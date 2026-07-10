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Силовые структуры
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13:53, 10 июля 2026Силовые структуры

СК отреагировал на вовлекавших в порно российских детей «гусей»-педофилов

СК возбудил уголовные дела в отношении создателей «Империи гусей»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты, занимающейся педофилией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ведется работа по установлению потерпевших, которые живут за пределами Московской и Свердловской областей. О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее основателей интернет-сообщества «Империя гусей» обвинили в совращении детей и создании секты под видом музыкальной группы. Сообщалось, что администраторы выстроили систему заданий для подростков, требуя с них до 40 интимных фото и видеозаписей каждый день. Число потерпевших может достигать 24 человек.

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