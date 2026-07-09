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16:08, 9 июля 2026Силовые структуры

«Гуси»-педофилы заставляли российских детей снимать порно

Основателей сообщества «Империя гусей» обвинили в совращении детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Основателей интернет-сообщества «Империя гусей» обвинили в совращении детей и создании секты под видом музыкальной группы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, число потерпевших может достигать 20 человек. Многих из них блокировали в группе, а для восстановления требовали интимные фото. Также администраторы представлялись детям подростками противоположного пола и уговаривали отправлять откровенные снимки.

По словам правозащитницы Анны Левченко, администраторы группы выстроили систему заданий для подростков, требуя с них до 40 интимных фото и видеозаписей каждый день. Если подростки отправляли меньше, то им угрожали разослать уже имеющиеся фото семье и друзьям.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области осудили мужчину за насилие над двумя малолетними детьми.

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