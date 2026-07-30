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Забота о себе
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15:27, 30 июля 2026Забота о себе

Россиянам разрешили мыться во время простуды при определенных условиях

Онколог Ивашков разрешил мыться при простуде с невысокой температурой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Онколог Владимир Ивашков рассказал россиянам, можно ли мыться во время простуды. На эту тему он высказался в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Ивашков разрешил мыться при простуде, но только при определенных условиях. По его словам, важно, чтобы у человека была невысокая температура тела. Кроме того, мыться во время простуды можно, если дома не холодно.

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Он объяснил, что запрет на душ и ванну касается только людей с выраженным жаром. Онколог объяснил, что в этом случае мытье может спровоцировать перегрев организма. «Есть критическая отметка температуры в 40 градусов, после которой могут начинаться уже судороги», — объяснил доктор.

Ранее педиатр Юлия Андреева назвала способный укрепить иммунитет к осени продукт. С этой целью она посоветовала включить в рацион треску.

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