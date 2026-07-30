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17:21, 30 июля 2026 (обновлено: 17:26, 30 июля 2026)Мир

Латиноамериканец показал нацистский жест в Освенциме и поплатился

Погранслужба Польши: Колумбийца, показавшего нацистский жест в Освенциме, депортируют
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Колумбийца, показавшего нацистский жест в мемориальном комплексе на месте бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, депортируют. Об этом сообщила погранслужба Польши.

«Комендант отделения Службы охраны границы в Кракове принял в отношении иностранца решение об обязательстве выехать из страны, а также о пятилетнем запрете на въезд в Польшу и государства Шенгенской зоны», — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что гражданина Колумбии задержали за пропаганду нацизма и осквернение места памяти.

Ранее финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, заявила, что в Европе сатанистская (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) и нацистская символика стали настолько привычными, что люди перестали их воспринимать как нечто опасное, нередко путая с элементами молодежной субкультуры.

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