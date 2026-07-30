Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 30 июля 2026Экономика

Международные резервы России выросли

ЦБ: Международные резервы России выросли за неделю на 1,3 %, до $732,1 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международные резервы России выросли за неделю на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,3 процента, достигнув к 24 июля 732,1 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Снижение показателя, как отметили в ЦБ, произошло «в основном из-за положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

В середине сентября 2025 года размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, месяц спустя превысил 740 миллиардов, а 30 января вырос до исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов. Такая динамика во многом была связана с подорожанием золота, цена которого в январе впервые достигла 5595 долларов за тройскую унцию.

На прошлой неделе спотовая цена золота на мировых рынках ​выросла ​на ‌0,9 процента, отмечает Reuters.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили
    Международные резервы России выросли
    Раскрыта тайна отравления в могущественном семействе Медичи
    Расчленивший модель россиянин выносил ее в пакетах и попал на видео
    Участвующему в избиении ученого Зезина избрали меру пресечения
    Пассажирам теплохода в Москве выставили двузначный счет за ужин и взяли оплату переводом
    Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев из-за решения МОК по россиянам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok