ЦБ: Международные резервы России выросли за неделю на 1,3 %, до $732,1 млрд

Международные резервы России выросли за неделю на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,3 процента, достигнув к 24 июля 732,1 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Снижение показателя, как отметили в ЦБ, произошло «в основном из-за положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

В середине сентября 2025 года размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, месяц спустя превысил 740 миллиардов, а 30 января вырос до исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов. Такая динамика во многом была связана с подорожанием золота, цена которого в январе впервые достигла 5595 долларов за тройскую унцию.

На прошлой неделе спотовая цена золота на мировых рынках ​выросла ​на ‌0,9 процента, отмечает Reuters.