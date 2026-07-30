Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 30 июля 2026 (обновлено: 18:12, 30 июля 2026)Путешествия

Россиянам предложили отдых в санаториях Белоруссии по цене от 60 тысяч рублей

АТОР: Путевки в санатории Белоруссии стоят от 60 тысяч рублей на двоих
Алина Черненко

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Путевки в санатории Белоруссии на осень 2026 года стоят от 60 тысяч рублей на двоих, но дешевые номера уже заканчиваются. О выгодных предложениях на отдых в соседней стране рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, значительную часть санаторного рынка Белоруссии составляют недорогие и средние по цене здравницы. Чаще всего они специализируются на лечении и профилактике сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и гинекологического профиля. Во многих доступных по цене санаториях есть крытые бассейны, сауны и тренажерные залы.

Материалы по теме:
«Никогда не думал, что мне понравится» Молодежь полюбила ездить в санатории. Чем ее привлекает пенсионерский отдых?
«Никогда не думал, что мне понравится»Молодежь полюбила ездить в санатории. Чем ее привлекает пенсионерский отдых?
25 февраля 2024
Как въехать в Белоруссию в 2026 году: правила и документы для россиян
Как въехать в Белоруссию в 2026 году:правила и документы для россиян
8 июля 2026

Десятидневная путевка на двоих на вторую половину сентября обойдется примерно в 60-75 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены проживание, трехразовое питание и лечение. Проезд надо будет оплатить отдельно. Тем временем размещение в номере категории «Стандарт» и более комфортные условия стоят в среднем 80-95 тысяч рублей на двоих.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Мужчина удивился, что каждый прием пищи проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Российские войска ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине
    Российские регионы начали отменять ограничения на продажу топлива
    В МИД призвали США к адекватной оценке Зеленского
    Преемница Мадуро указала на его самую большую ошибку
    Число пострадавших при атаке ВСУ на российское предприятие выросло
    Волочкова захотела сделать пересадку бровей
    В России заявили о потере Зеленским правосубъектности
    В Госдуме заявили о кровной заинтересованности Трампа в участии России в Олимпиаде
    Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok