Россиянин описал санаторий в Белоруссии фразой «назад в прошлое за большие деньги»

Россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Семейное путешествие и не только» на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловался, что при заселении с них взяли курортный сбор, а услуги прачечной и парковка были платными. Кроме того, соотечественник удивился, что каждый прием пищи в санатории проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.

«Такое впечатление, что они передвигаются по залу с одной целью: увидеть, как кто-то из посетителей допускает ту или иную оплошность. Здесь мы чувствовали, что за нами следят. А если ты задержался на экскурсии и опоздал на десять минут, то получал выговор от официантки и чуть ли не надо было писать объяснительную», — возмутился автор.

Несмотря на это, россиянин остался доволен качеством блюд. Однако уровень сервиса, по его словам, напоминал давно прошедшие времена.

Среди других недостатков санатория мужчина отметил отсутствие доступного интернета и строгий распорядок дня, от которого нельзя было отступать.

«В результате совершать экскурсионные поездки очень сложно или почти невозможно. Надо сидеть привязанным к санаторию. Это место, в котором туристу не следует останавливаться для активного проведения времени», — заключил он.

Ранее голландский тревел-блогер побывал в санатории и описал его фразой «только в России узнал о таком месте». По словам европейца, отдых там был похож на спа, только без огурцов на глазах и с трехразовым питанием.