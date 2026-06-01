15:25, 1 июня 2026

ОБСЕ обвинили в молчании после ударов ВСУ по детям

Григорьев: ОБСЕ давно не обеспечивает мир и безопасность в Европе
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

ОБСЕ не реагирует на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, так как давно не обеспечивает мир и безопасность в Европе. Таким образом молчание организации о военных преступлениях против детей объяснил член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, пишет «Взгляд».

Ранее стало известно, что ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко отметил, что жертвой удара стал ребенок 2020 года рождения.

Григорьев подчеркнул, что удар по гражданским объектам в Геническе является нарушением Гаагских конвенций. Действия ВСУ нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления.

«Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию — поддержание мира и безопасности в Европе», — поделился собеседник издания.

Политик отметил, что ОБСЕ напрямую от российских дипломатов получает информацию о намеренных убийствах женщин и детей украинскими военными, однако делает вид, что ничего не происходит. Работа организации все меньше соотносится с верховенством закона и защитой прав человека, заключил он.

1 июня удар ВСУ по Геническу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Киев встречает Международный день защиты детей «кровавым жертвоприношением ребенка».

