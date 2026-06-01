Дмитрук: При продолжении миграционной политики Зеленского украинцев почти не останется

В случае продолжения украинскими властями действующей миграционной политики и сохранения режима президента Владимира Зеленского украинцы практически полностью исчезнут. Об этом заявил бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Если миграционная политика в Украине будет беспредельной и сохранится режим Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось в Украине», — написал он.

По словам депутата, оценки экспертов, по которым через 30 лет на одного украинского ребенка в школах будет приходиться шесть мигрантов, ошибочны. Он заявил, что это должно произойти намного раньше.

Ранее в Киеве прошел митинг против завоза трудовых мигрантов на Украину. На Майдане стояли люди с плакатами «Украина для украинцев» и «прочь с Украины, мигрант некрасивый».

