Туристка прилетела в отпуск на Канары и перестала подавать признаки жизни на второй день

DS: 46-летняя туристка не выжила из-за сердечного приступа на Канарских островах

Туристка отправилась в отпуск на Канары и перестала подавать признаки жизни на второй день после прилета. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

46-летняя Манди Мюррей из Глазго, Великобритания, прилетела на Канарские острова, чтобы отдохнуть на Лансароте. Однако на следующий день, 28 мая, у путешественницы случился сердечный приступ. Женщина не выжила.

Дети шотландки организовали сбор средств для помощи своему отцу, которому предстоит вернуть тело супруги домой. «Сегодня вечером я подниму бокал водки в ее память. Спи спокойно, мама. Тебя будут помнить каждый день, ты никогда не будешь забыта», — написал в своих соцсетях 29 мая сын туристки Стивен.

