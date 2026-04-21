Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:24, 21 апреля 2026

Туриста ужалило «самое ядовитое животное в мире» в первый день отпуска на Фиджи

Mirror: Турист получил ожог от ядовитой кубомедузы в море Фиджи и выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @guy.rowles

Отдыхавший на Фиджи турист получил ожог от «самого ядовитого животного в мире» и выжил. Об этом сообщило издание The Mirror.

По данным источника, в первый день отпуска путешественник из Австралии Гай Роулз занимался серфингом в Sujees Surf Stay в Клаудбрейке на островах Маманука. Когда серфер находился в море с отцом, он почувствовал сильную боль в руке и упал с доски. Родственник затащил пострадавшего в лодку. На палубе мужчина начал биться в судорогах. «Меня трясло и рвало, я почти не чувствовал ног», — добавил Роулз.

Материалы по теме:
«Тут над смертью смеются до колик» Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
«Тут над смертью смеются до колик»Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
31 мая 2019
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020

В больнице города Нади австралиец оказался лишь через час из-за удаленности острова. Врач объяснил, что его ужалила кубомедуза, яд которой способен расправиться с человеком за пять минут. При этом токсин находился в организме серфингиста длительное время, поэтому вводить противоядие было поздно. «Да, мне пришлось переждать. Они сказали, что мне повезло — щупальце не попало на лицо или шею. И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — отметил мужчина.

Ранее россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук томкат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok