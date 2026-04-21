Туриста ужалило «самое ядовитое животное в мире» в первый день отпуска на Фиджи

Mirror: Турист получил ожог от ядовитой кубомедузы в море Фиджи и выжил

Отдыхавший на Фиджи турист получил ожог от «самого ядовитого животного в мире» и выжил. Об этом сообщило издание The Mirror.

По данным источника, в первый день отпуска путешественник из Австралии Гай Роулз занимался серфингом в Sujees Surf Stay в Клаудбрейке на островах Маманука. Когда серфер находился в море с отцом, он почувствовал сильную боль в руке и упал с доски. Родственник затащил пострадавшего в лодку. На палубе мужчина начал биться в судорогах. «Меня трясло и рвало, я почти не чувствовал ног», — добавил Роулз.

В больнице города Нади австралиец оказался лишь через час из-за удаленности острова. Врач объяснил, что его ужалила кубомедуза, яд которой способен расправиться с человеком за пять минут. При этом токсин находился в организме серфингиста длительное время, поэтому вводить противоядие было поздно. «Да, мне пришлось переждать. Они сказали, что мне повезло — щупальце не попало на лицо или шею. И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — отметил мужчина.

Ранее россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук томкат.