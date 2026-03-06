Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:54, 6 марта 2026Путешествия

Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

Shot: Россиянка едва не лишилась зрения из-за насекомого на Бали
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lemonade Serenade / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающая по имени Дарья рассказала, что в один из дней отпуска во сне почувствовала прикосновения на лице. Проснувшись, россиянка увидела огромный ожог. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук-томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

По ее словам, во сне она ощущала, как насекомое ползло по ней, и раздавила его, именно так яд и попал на ее лицо. Уточняется, что Дарья едва не лишилась зрения — это могло произойти, если бы токсин попал в глаз.

Сообщается, что яд томката — педерин — в 12 раз токсичнее укуса кобры. Выделяемое вещество провоцирует появление волдырей, аллергии и химических ожогов. При этом некоторые российские туристы жаловались на то, что шрамы от этих насекомых остаются на всю жизнь.

Ранее российская светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти на Бали из-за опасной болезни. Она заразилась лихорадкой денге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok