Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

Российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающая по имени Дарья рассказала, что в один из дней отпуска во сне почувствовала прикосновения на лице. Проснувшись, россиянка увидела огромный ожог. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук-томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.

По ее словам, во сне она ощущала, как насекомое ползло по ней, и раздавила его, именно так яд и попал на ее лицо. Уточняется, что Дарья едва не лишилась зрения — это могло произойти, если бы токсин попал в глаз.

Сообщается, что яд томката — педерин — в 12 раз токсичнее укуса кобры. Выделяемое вещество провоцирует появление волдырей, аллергии и химических ожогов. При этом некоторые российские туристы жаловались на то, что шрамы от этих насекомых остаются на всю жизнь.

