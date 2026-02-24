Реклама

Российская светская львица оказалась при смерти на Бали из-за опасной болезни

Российская светская львица оказалась при смерти на Бали из-за лихорадки денге
Марк Успенский
Фото: @nataliadormidoshina

Российская светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти на индонезийском острове Бали из-за опасной болезни — лихорадки денге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 45-летняя женщина из Санкт-Петербурга некоторое время проживала на острове и заразилась вирусом. В настоящее время она находится в реанимации местной больницы в тяжелом состоянии. Врачи отмечают, что у пациентки сильное падение количества тромбоцитов в крови, ей необходимо переливание.

Наталья Дормидошина была обозревателем светской хроники в Петербурге и вышла замуж за своего коллегу, 81-летнего Юрия Дормидошина. Кроме того, она принимала участие в в реалити-шоу «Туристы», где оценивала путешествия.

Ранее другая россиянка не выжила на Шри-Ланке из-за лихорадки денге в канун Нового года. Утверждается, что женщина обратилась за помощью к врачам, заподозрив у себя пищевое отравление.

