21:36, 6 января 2026

Россиянка умерла от лихорадки денге в популярной у туристов стране

Россиянка умерла 31 декабря от лихорадки денге на Шри-Ланке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YANGHONG YU / Unsplash

33-летняя Ирина Кузнецова умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге в канун Нового года. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что женщина обратилась за помощью к врачам, заподозрив у себя пищевое отравление. Россиянку госпитализировали и поставили ей диагноз: лихорадка денге.

«Знакомые уверяют, что уже в госпитале у девушки начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис. 31 декабря врачи сообщили, что Ирина скончалась», — пишет Shot.

В 2024 году туристка из России заразилась лихорадкой денге после укуса комара на Шри-Ланке и не смогла выжить. Путешественница пыталась справиться с симптомами самостоятельно, так как туристической страховки у нее не было. Она провела два дня в больнице Коломбо на аппарате ИВЛ, однако это ее не спасло.

