Популярную у россиян страну охватила смертельная лихорадка. Одна россиянка уже умерла, вирус продолжает распространяться

Россиянка заразилась лихорадкой денге на Шри-Ланке и не смогла выжить

Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара на Шри-Ланке и не смогла выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, путешественница пыталась справиться с симптомами самостоятельно, так как туристической страховки у нее не было. Она провела два дня в больнице Коломбо на аппарате ИВЛ, однако это ее не спасло. Теперь ее родственники занимаются вопросом переправки тела в Россию.

Согласно информации на сайте посольства на Шри-Ланке, такая услуга, включая бальзамирование и предоставление оборудования для переправки, обойдется в 6,4 тысячи долларов (около 588 тысяч рублей).

Фото: 7th Son Studio / Shutterstock / Fotodom

Другие российские туристы, находящиеся в курортной стране, тоже массово жалуются на распространение вируса. В настоящий момент зафиксированы десятки случаев инфицирования. Эпицентром распространения денге стала столица островного государства — Коломбо. В местные больницы попали уже несколько граждан России.

При этом ланкийские врачи отмечают, что не могли предугадать вспышку вируса, поскольку февраль является нетипичным сезоном для его распространения. Из-за отсутствия дождей и высоких температур комары, разносящие вирус, почти не размножаются. Соответственно, медики не предполагали роста числа заболеваний.

Паники среди туристов на Шри-Ланке не наблюдается

Живущий на Шри-Ланке россиянин по имени Георгий рассказал «Ленте.ру», что туристы на курортах сохраняют спокойствие, никакой паники среди них нет. По словам мужчины, сам он также не боится заражения.

Я не болел. Мой знакомый недавно улетел в Россию, там у него поднялась температура. Он подумал, что перегрелся на солнце. Через пару дней ему сказали сдать кровь. Оказалось, денге Георгий

Георгий отметил, что его знакомый сейчас в порядке и лечится самостоятельно.

При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что риск завоза лихорадки денге в Россию исключен, поскольку в пунктах пропуска через границу работают специалисты. Они выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Симптомы и способ распространения денге

Истории болезни у всех заразившихся одинаковые: начинается все с укуса комара, после чего человек ощущает слабость и страдает от повышения температуры до 38 градусов. В основном среди заболевших иностранцы, посетившие Коломбо, однако вирус подхватили и многие местные жители.

Фото: Ajit Wick / Shutterstock / Fotodom

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил соотечественникам, как именно денге попадает в организм человека. По его словам, комар является лишь посредником в распространении вируса.

Комары кусают животных, получают этот вирус и передают человеку путем укуса. Вирус чаще всего вызывает не очень выраженную геморрагическую лихорадку. Может быть немножко кровоизлияний, а может быть сильное кровоизлияние, и это очень опасно Анатолий Альтштейн профессор

От укуса насекомых можно защититься репеллентами

В качестве профилактики профессор Альтштейн предложил пользоваться репеллентами и носить защитные маски от комаров.

И по возможности стараться держаться подальше от мест, где бывают эти комары. Это, конечно, слабый совет, потому что там, я думаю, комаров много Анатолий Альтштейн профессор

Эксперт так же призвал незамедлительно обращаться к врачу в случае подозрения на денге. По его словам, не следует пытаться вылечиться самостоятельно привычными лекарствами, поскольку это может быть опасно. К примеру, противовоспалительные препараты неспецифического действия — аспирин, ибупрофен — могу усилить кровотечение и сильно навредить здоровью.

Но можно применять парацетамол. Специфических лекарств против этого заболевания нет Анатолий Альтштейн профессор

Вакцинация может оказаться бесполезной в случае с лихорадкой денге

По мнению доктора биологических наук, профессора Петра Чумакова, вакцинироваться от лихорадки денге бессмысленно. Специалист объяснил, что вакцина в этом случае, наоборот, поможет организму заразиться вирусом.

Это антителозависимое усиление называется. Комплекс антител с вирусом проникает в клетки даже проще, чем просто вирус

Петр Чумаков профессор

Он предупредил, что при заражении лихорадкой денге возможно поражение сердца и суставов. Как и Альтштейн, Чумаков рекомендовал использовать репелленты для защиты от комаров.

Российские туристы на Шри-Ланке опасаются за свою жизнь

В Telegram-чатах, посвященных отдыху на Шри-Ланке, появляется все больше обеспокоенных ситуацией комментаторов. Россияне опасаются за свою жизнь и отмечают, что распространение вируса затронуло не только ланкийские курорты.

Сегодня новости трубят про смертельный вирус на Шри-Ланке, а вчера новости были про непонятный вирус в Азии и особенно на Пхукете… Странно все это, чую не чисто тут что-то Ольга россиянка

При этом в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили, что обращений по данной теме от российских туристов не поступало. Там рекомендовали соблюдать меры предосторожности в странах тропического и субтропического климата.