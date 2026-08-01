Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского

Соскин: Трамп дал понять Зеленскому, что переговоры с Россией неизбежны

Американский лидер Дональд Трамп своим заявлением о переговорах с Москвой дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что сделка с Россией неизбежна, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп четко дал понять, что просто иди уже с повинной, а не воюй. Вот такое у него решение для Зеленского», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в Вашингтоне уже устали от неконтролируемых поступков Зеленского.

Ранее Трамп рассказал Зеленскому о проблемах с оружием. США испытывают проблемы с возможной передачей Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет Tomahawk.