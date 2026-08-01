Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 1 августа 2026Бывший СССР

Российские войска за июль поразили свыше 80 морских судов

ВС России за июль поразили свыше 80 морских судов, используемых в интересах ВСУ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Victor Sayenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за июль поразили в украинских портах и Черном море свыше 80 морских судов. Среди пораженных целей — сухогрузы, паромы и балкеры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Так, 12 июля стало известно о поражении в порту Черноморск Одесской области двух сухогрузов и морского парома, которые доставляли грузы для украинских войск, а также патрульного катера прикрытия. В этот же день в министерстве впервые показали кадры объективного контроля с работой ударных беспилотников «Герань-4 сикер».

Материалы по теме:
Россия нанесла мощный удар по производству дронов на Украине. Киев оказался в огне после прилета баллистики. Что об этом известно?
Россия нанесла мощный удар по производству дронов на Украине. Киев оказался в огне после прилета баллистики. Что об этом известно?
26 июля 2026
Российские войска поразили украинский «Нептун» под Одессой и ударили по морским судам. Подробности новой мощной атаки
Российские войска поразили украинский «Нептун» под Одессой и ударили по морским судам. Подробности новой мощной атаки
22 июля 2026

Всего за неделю с 11 по 17 июля в ведомстве заявили об ударах по 24 морских судам, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). С 18 по 24 июля сообщили о 27 морских судах, с 25 июля и до конца месяца — о 35 судах. Были поражены 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судо, десантный катер, а также грузовое судно.

Ранее сообщалось, что сразу несколько пожаров началось в Киеве после того, как стало известно о взрывах в городе. Утверждается, что удары пришлись по оборонному заводу «Артем» и по ТЭЦ-5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
    Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте
    Стало известно о мародерстве ВСУ в ДНР
    Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского
    Российские войска за июль поразили свыше 80 морских судов
    Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике
    Захарова выступила с предупреждением к западным странам
    В храме Василия Блаженного произошел пожар
    Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов
    В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok