ВС России за июль поразили свыше 80 морских судов, используемых в интересах ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России за июль поразили в украинских портах и Черном море свыше 80 морских судов. Среди пораженных целей — сухогрузы, паромы и балкеры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Так, 12 июля стало известно о поражении в порту Черноморск Одесской области двух сухогрузов и морского парома, которые доставляли грузы для украинских войск, а также патрульного катера прикрытия. В этот же день в министерстве впервые показали кадры объективного контроля с работой ударных беспилотников «Герань-4 сикер».

Всего за неделю с 11 по 17 июля в ведомстве заявили об ударах по 24 морских судам, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). С 18 по 24 июля сообщили о 27 морских судах, с 25 июля и до конца месяца — о 35 судах. Были поражены 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судо, десантный катер, а также грузовое судно.

Ранее сообщалось, что сразу несколько пожаров началось в Киеве после того, как стало известно о взрывах в городе. Утверждается, что удары пришлись по оборонному заводу «Артем» и по ТЭЦ-5.