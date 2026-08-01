Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:17, 1 августа 2026Бывший СССР

Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте

Зеленский: Ситуация на фронте для ВСУ жесткая
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский назвал жесткой текущую ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он написал об этом в соцсети X по итогам заседания ставки с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого.

«Ситуация на фронте жесткая, и мы будем искать возможности для расширения всех программ поддержки украинских подразделений», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что с особым вниманием заслушал доклады об обстановке в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении. По его словам, в ходе заседания также были обсуждены логистические проблемы и удары России по портовой инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России за июль поразили в украинских портах и Черном море свыше 80 морских судов. Среди пораженных целей — сухогрузы, паромы и балкеры, которые использовались в интересах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
    Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте
    Стало известно о мародерстве ВСУ в ДНР
    Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского
    Российские войска за июль поразили свыше 80 морских судов
    Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике
    Захарова выступила с предупреждением к западным странам
    В храме Василия Блаженного произошел пожар
    Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов
    В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok