Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте

Зеленский: Ситуация на фронте для ВСУ жесткая

Украинский президент Владимир Зеленский назвал жесткой текущую ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он написал об этом в соцсети X по итогам заседания ставки с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого.

«Ситуация на фронте жесткая, и мы будем искать возможности для расширения всех программ поддержки украинских подразделений», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что с особым вниманием заслушал доклады об обстановке в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении. По его словам, в ходе заседания также были обсуждены логистические проблемы и удары России по портовой инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России за июль поразили в украинских портах и Черном море свыше 80 морских судов. Среди пораженных целей — сухогрузы, паромы и балкеры, которые использовались в интересах ВСУ.