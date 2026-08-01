Марочко: ВСУ занимаются мародерством в Дружковке и вывозят награбленное на грузовиках

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что бойцы ВСУ вывозят награбленное на военных грузовиках. «Неоднократно поступала информация о том, что в ночное время украинские боевики вывозят награбленные ценные вещи на военных грузовиках», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики группировки войск «Южная» зашли в Дружковку. Населенный пункт считается одним из городов-крепостей Донбасса. В их число также входят Краматорск и Славянск.