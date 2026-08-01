Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:45, 1 августа 2026 (обновлено: 03:51, 1 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о мародерстве ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ занимаются мародерством в Дружковке и вывозят награбленное на грузовиках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что бойцы ВСУ вывозят награбленное на военных грузовиках. «Неоднократно поступала информация о том, что в ночное время украинские боевики вывозят награбленные ценные вещи на военных грузовиках», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики группировки войск «Южная» зашли в Дружковку. Населенный пункт считается одним из городов-крепостей Донбасса. В их число также входят Краматорск и Славянск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
    Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте
    Стало известно о мародерстве ВСУ в ДНР
    Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского
    Российские войска за июль поразили свыше 80 морских судов
    Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике
    Захарова выступила с предупреждением к западным странам
    В храме Василия Блаженного произошел пожар
    Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов
    В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok