Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 1 августа 2026Мир

На Западе назвали мерзкими слова Зеленского о потерях ВСУ

Кипрский журналист Христофору назвал мерзкой ложь Зеленского о потерях ВСУ на поле боя
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал мерзким заявление украинского президента Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российско-украинского конфликта. Он заявил об этом в эфире своего YouTube-канала.

По мнению журналиста, Зеленский рассчитывает, что «дикая ложь» поддержит «поток денег» и увеличит «поток оружия». «Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко», — сказал Христофору.

Материалы по теме:
«К нам относились как к мясу» В России под арестом находятся тысячи бойцов ВСУ. Как они попали в плен и что говорят о своей службе?
«К нам относились как к мясу»В России под арестом находятся тысячи бойцов ВСУ. Как они попали в плен и что говорят о своей службе?
24 июня 2026
«Россия точно отыщет резервы» Битва за Донбасс перешла в решающую фазу. Каковы позиции сторон и их шансы на прорыв?
«Россия точно отыщет резервы»Битва за Донбасс перешла в решающую фазу. Каковы позиции сторон и их шансы на прорыв?
29 июня 2026

Он также выразил уверенность, что украинский лидер соврал о потерях Украины на поле боя, чтобы улучшить впечатление западной аудитории. «Молчание журналистки и никакого противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать войну против России», — заключил журналист.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения.

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), участник спецоперации Ян Гагин заявил, что реальные потери ВСУ составляют более двух миллионов военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
    Трамп на пальцах показал процесс сбития иранских ракет и насмешил своих министров
    Раскрыты цели США в урегулировании на Украине
    На Западе назвали мерзкими слова Зеленского о потерях ВСУ
    Два российских космонавта завершили свою работу
    Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте
    Стало известно о мародерстве ВСУ в ДНР
    Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского
    Российские войска за июль поразили свыше 80 морских судов
    Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok