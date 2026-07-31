Член СВОП Гагин: Украина потеряла более двух миллионов военных с начала спецоперации

Реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции (СВО) составляют более двух миллионов военнослужащих. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), участник спецоперации Ян Гагин, его слова приводит NEWS.ru.

«Если речь идет о потерях ВСУ за всю историю конфликта, на мой взгляд, это не миллион человек, а более двух миллионов солдат. Причем сюда пока еще не вписываются так называемые добровольцы и наемники из иностранных регионов», — указал Гагин.

Аналитик добавил, что Владимир Зеленский специально занижает потери, чтобы скрыть кризис призывных ресурсов. Также ложная информация о погибших необходима для оправдания перед собственным населением. По словам Гагина, мужское население Украины уменьшается каждый день, что особенно заметно на фронте.

Зеленский давно продает не только ВСУ, а в принципе всю свою страну как одну большую ЧВК для НАТО Ян Гагин член Совета по внешней и оборонной политике

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести украинский политик не раскрыл.