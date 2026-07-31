Зеленский: Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат, 400 тысяч человек ранены

Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

По словам украинского лидера, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести Зеленский не раскрыл.

«Давайте будем честными, я не хочу быть очень откровенным об этом. Да, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией», — добавил президент Украины.

Ранее в Швеции раскрыли потери Украины за время специальной военной операции. По словам аналитика Ларса Берна, они составили 2,4 миллиона человек.