Reuters: Япония и Корея, вероятно, провели совместную валютную интервенцию при участии США

Япония и Южная Корея, вероятно, провели совместную валютную интервенцию при участии США, нацеленную на изменение котировок иены и воны. Об этом со ссылкой на данные собственных источников и оценки аналитиков сообщает Reuters.

Отмечается, что 30 июля Токио и Сеул продавали доллары и покупали нацвалюты в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже.

Агентству не удалось подтвердить в США информацию Nikkei о том, что американские власти запрашивали у банков котировки валют, что обычно предшествует проведению интервенций, но представитель Японии по вопросам валютной политики Ацуси Мимура подчеркнул, что в стране получают от США поддержку, «выходящую за рамки чисто психологической», и сам он «постоянно поддерживает связь с соответствующими ведомствами».

С 1985 года Япония пять раз проводила валютные интервенции совместно с США или другими партнерами по G7 и восемь раз — самостоятельно, что приводило к развороту курсовой динамики пары доллар/иена.

Японским властям удалось обвалить курс с рекордных за долгое время 163,5 иены за доллар менее чем до 158, но затем он вернулся к уровням около 160. Аналитики на фоне этого отмечают, что новые интервенции без реального повышения ставок вряд ли помогут слабой иене, в том числе в связи с тем, что спекулянты продолжают активно играть на ее падение.

Что касается ситуации в Корее, где рынок в последнее время чрезвычайно волатилен из-за привязки к ИИ-буму, превратившей, как заявляют в местном парламенте, страну в казино, то там курс воны, который в прошлом месяце достиг 17-летнего минимума в размере 1561,5 за доллар, рос всю неделю, прибавив к пятнице около 3 процентов и достигая менее чем 1422. В текущее укрепление валюты внесли вклад в том числе вложения техногиганта SK Hynix, который привлек 26,5 миллиарда долларов в ходе размещения акций в США и конвертировал часть средств, полученных в рамках размещения американских депозитарных расписок (ADR), в воны.

«После завершения размещения ADR и вмешательства Японии для поддержки иены наши власти, вероятно, воспользовались этой возможностью, чтобы снизить курс и разрушить высокие ожидания рынка относительно обменного курса», — сказал представитель Kookmin Bank.

Тем временем индекс Kospi, резкое падение которого заставило корейские власти провести экстренные совещания, подскочил по итогам торгов 31 июля почти на 18 процентов, или примерно на 1000 пунктов, до 6595,45.