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20:37, 30 июля 2026 (обновлено: 20:45, 30 июля 2026)Экономика

Власти Японии вновь пришли на выручку иене

Bloomberg: Укрепление иены к доллару, вероятно, связано с валютными интервенциями властей
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Взлет курса иены, отыгравшей за один день три месяца снижения к доллару, вероятно, говорит о том, что власти Японии вновь пришли на выручку нацвалюте и провели интервенции на валютном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Продолжавшееся снижение курса нацвалюты, дошедшее почти до 163,5 иены за доллар, в четверг сменилось ее резким ростом. Курс падал ниже 158 иен, более чем на 3 процента, а к моменту написания материала скорректировался до 159,8, прибавляя 2,2 процента.

По словам собеседников агентства, такая курсовая динамика «демонстрирует классические признаки интервенции».

В мае японские власти потратили на поддержание иены 73,6 миллиарда долларов, но это не принесло особых успехов, и курс стал обновлять 40-летние минимумы. На нем, судя по всему, сказываются в первую очередь последствия иранского конфликта, а также структурные проблемы японской экономики, среди которых старение и сокращение численности населения, ведущих к ослаблению перспектив экономического роста и росту госдолга.

В июне, после того как доллар стал дороже 160 иен, глава Минфина Японии Сацуки Катаяма провела переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Некоторые аналитики полагают, что министры могли обсуждать возможность проведения японской стороной очередной валютной интервенции в поддержку иены.

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