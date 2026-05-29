Экономика
14:58, 29 мая 2026Экономика

Траты властей Японии на спасение курса иены оказались рекордными

Bloomberg: Власти Японии потратили за месяц $73,6 млрд на поддержание курса иены
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Минфин Японии подтвердил первый с 2024 года выход властей на рынок для спасения падающего курса нацвалюты. Как пишет Bloomberg, за месяц на эти цели было потрачено рекордные 11,73 триллиона иен, или 73,6 миллиарда долларов.

Расходы в период с 28 апреля по 27 мая потребовались из-за роста доллара более чем до 160 иен. Они в итоге оказались больше анонсированных с опорой на данные о движении средств Центробанка 10,08 триллиона иен. Два года назад на те же цели было истрачено сопоставимые 9,79 триллиона.

Авторы публикации отмечают, что сценарий мая 2024 года повторился и в этот раз — интервенции для поддержания курса последовали за решением Банка Японии оставить свою денежно-кредитную политику без изменений, что ослабило валюту и побудило правительство вмешаться в ситуацию на рынке.

Иена тем временем остается под давлением из-за значительной разницы процентных ставок между США и Японией и растущих опасений по поводу инфляции, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Сейчас курс, упавший к концу первой декады мая до 156,5 иены за доллар, вновь превысил уровень 159.

Несмотря на то что слишком большие траты властей, по словам экспертов, могут быть интерпретированы как неспособность остановить обесценивание иены, «если рынок поднимется выше 160 пунктов и движение будет слишком легким», вмешательство снова последует, считает управляющий токийским филиалом State Street Bank & Trust Барт Вакабаяси.

