Траты властей Японии на спасение курса иены оценили

Reuters: Япония потратила $62 млрд на поддержание курса иены

Месячные траты властей Японии на спасение курса дешевеющей национальной валюты оценили в 9,79 триллиона иен, или 62,23 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, опубликованные в пятницу данные Минфина Японии подтвердили подозрения трейдеров и аналитиков о соответствующих действиях Токио, не позволивших иене протестировать новые минимумы.

О том, что Банк Японии, вероятно, провел в конце апреля и начале мая две валютных интервенции в поддержку иены, последняя из которых обошлась регулятору примерно в 22,5 миллиарда долларов, ранее писал Bloomberg.

Тогда отмечалось, что власти не дадут курсу иены, оказавшейся самой слабой валютой развитых стран, опуститься ниже рубежа в 160 единиц за доллар. Сейчас эксперты констатируют, что расходование на поддержание стабильности курса миллиардов долларов не дало устойчивого эффекта «Власти, скорее всего, продолжат тратить большие средства на вмешательство», — высказался главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.

Динамику курса иены объясняют в первую очередь противоположными монетарными курсами Банка Японии, до последнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала. В марте ставка японского ЦБ наконец выросла до 0-0,1 процента годовых, но курсу иены это не помогло.

Биржевые игроки пользуются такой разницей в ставках как способом получения гарантированного безрискового дохода. В результате их действий валюта государств, в которых доходности банковских вкладов выше, пользуется более активным спросом, и ее стоимость растет.