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20:01, 25 апреля 2024Экономика

Названа самая слабая из валют развитых стран

Аналитик Чернов: японская иена стала самой слабой из валют развитых стран

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Курс японской валюты достиг минимума с июня 1990 года в 155 иен за доллар. С начала года он опустился на девять процентов, что сделало иену самой слабой денежной единицей развитых стран, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с мнением которого ознакомилась «Лента.ру».

Допускается, что Банк Японии после 27 апреля, когда состоится плановое заседание его руководства, поддержит иену через валютные интервенции на рынке, а пока будет балансировать курс с помощью вербальных интервенций. Если же регулятор не примет действенных мер, доллар может продвинуться к отметке в 160 иен, отмечает эксперт.

Как следует из его комментария, нынешняя динамика объясняется в первую очередь противоположными монетарными курсами Банка Японии, до последнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала. В марте ставка японского ЦБ наконец выросла до 0-0,1 процента годовых, но курсу иены это не помогло.

Биржевые игроки пользуются такой разницей в ставках как способом получения гарантированного безрискового дохода. В результате их действий валюта государств, в которых доходности банковских вкладов выше, пользуется более активным спросом и ее стоимость растет.

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      Дмитрий Воронин
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