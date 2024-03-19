Банк Японии отказался от отрицательной ключевой ставки

Банк Японии повысил ключевую ставку впервые с 2007 года

Банк Японии впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку, переведя ее в диапазон от 0 до 0,1 процента, следует из сообщения регулятора.

Страна была последней, где удерживалось отрицательное значение этого показателя. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ повысил ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента.

Таким образом монетарные власти годами боролись с низкой инфляцией в Японии, но в течение последнего года индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания стал в стране выше двух процентов. На фоне этого руководство ЦБ семью голосами против двух приняло решение отказаться от отрицательного значения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП. Эксперты отмечают, что у страны есть шанс повысить свою конкурентоспособность, несмотря на сдерживающие факторы, среди которых, в частности, называют сокращение населения и последствия природных катаклизмов.