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12:54, 3 августа 2026 (обновлено: 12:58, 3 августа 2026)Бывший СССР

На Украине оценили вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны

«Украинская правда»: Федоров не вернется на должность министра обороны Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность маловероятна. Об этом «Украинской правде» рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«Может ли он вернуться? Не думаю, что это возможно в силу ряда обстоятельств», — оценил он.

В качестве препятствий для такого решения он назвал характер украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, он не любит признавать ошибки и демонстрировать слабость.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.

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