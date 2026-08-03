На Украине оценили вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны

«Украинская правда»: Федоров не вернется на должность министра обороны Украины

Возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность маловероятна. Об этом «Украинской правде» рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«Может ли он вернуться? Не думаю, что это возможно в силу ряда обстоятельств», — оценил он.

В качестве препятствий для такого решения он назвал характер украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, он не любит признавать ошибки и демонстрировать слабость.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.