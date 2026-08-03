Украинцы в несколько раз чаще стали подвергаться нападениям в Польше

Замглавы МВД Польши Мрочек: Количество преступлений против украинцев выросло на треть

Количество преступлений против украинцев выросло в Польше на треть за 2025 год. Об этом рассказал замглавы польского МВД Чеслав Мрочек в эфире RFM FM.

«Возможности полиции позволяют эффективно задерживать преступников. Поэтому неизбежность наказания здесь имеет первостепенное значение», — добавил он.

Мрочек также отметил, что за первое полугодие 2026 года снизилось количество преступлений, совершаемых иностранцами.

Ранее политолог Марек Мишкевич заявил, что польские власти не станут активно противодействовать нападениям радикалов на украинцев ради политической выгоды.