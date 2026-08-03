Политолог заявил о нежелании властей Польши защищать украинцев

Политолог Мишкевич: Власти Польши не будут рьяно защищать украинцев от нападений

Польские власти не будут особенно рьяно защищать украинцев от нападений радикалов. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

Он указал, что обе ведущие партии страны не набирают достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства. В результате ключевой силой становится праворадикальная «Конфедерация». По словам собеседника агентства, в сложившейся ситуации праворадикалов «хотят ублажить все политические силы, претендующие на власть». В связи с этим ни оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев, подчеркнул Мишкевич.

Ранее популярный в России украинский стендап-комик Сергей Детков заявил, что жители Польши стали хуже относиться к украинцам. По его мнению, отношение поляков к украинцам могло измениться из-за политики президента страны Кароля Навроцкого. По данным издания Gazeta Wyborcza, за первое полугодие количество преступлений против украинцев в Польше выросло на треть.