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Из жизни
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07:03, 3 августа 2026Из жизни

Крокодилы начали кататься на каяках и гидроскутерах

Во Флориде крокодилы начали загорать на сапах и каяках
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jeannette Marquard / Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

В Южной Флориде американские крокодилы начали использовать гидроскутеры, каяки и сап-доски для принятия солнечных ванн. Об этом сообщает The Palm Beach Post.

На протяжении десятилетий американские крокодилы, которые были на грани исчезновения в 1970-х годах, восстанавливали свою популяцию. Когда их численность достигла двух тысяч особей, возникла новая проблема. Песчаные берега и мангровые заросли, где они грелись на солнце, застроили домами или уничтожили для защиты берегов от эрозии. Во многих местах крокодилы не могут выбраться из воды, поэтому вынуждены забираться на гидроскутеры, каяки и других плавсредства.

Зоологи отмечают, что это не просто забавные случаи, а «важнейшая адаптация», которая позволяет крокодилам сохранять популяцию за пределами охраняемых территорий, таких как Национальный парк Эверглейдс.

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Такое поведение иногда вызывает беспокойство у отдыхающих, но власти напоминают, что крокодилы, в отличие от агрессивных аллигаторов, довольно пугливы, и их нападения на людей в последние десятилетия были крайне редки.

Ранее сообщалось, что в Малайзии юношу, который пропал после нападения неизвестного существа во время рыбалки, нашли без признаков жизни. Его дядя и двоюродный брат заявили, что на него мог напасть крокодил.

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