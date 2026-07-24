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Из жизни
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13:20, 24 июля 2026Из жизни

Пропавший после нападения неизвестного существа 15-летний юноша найден

Пропавшего в Малайзии юного рыбака нашли мертвым
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии юношу, который пропал после нападения неизвестного существа во время рыбалки в губернаторстве Саравак, нашли без признаков жизни. Об этом пишет DayakDaily.

21 июля 15-летний Тауфик Эзани Абдулла отправился на рыбалку на реку Сунгай Сетерап вместе с семью другими людьми. Они плыли на четырех лодках. Около 12 часов дня одна из сетей зацепилась за что-то на дне. Абдулла нырнул в воду, чтобы распутать снасть, и больше на поверхности не появился. Дядя и двоюродный брат подростка заявили, что на него мог напасть крокодил.

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Рано утром 23 июля Абдуллу обнаружили на берегу примерно в 30 метрах от того места, где он пропал. Помочь ему было уже невозможно. При этом спасатели не нашли на теле подростка следов нападения крокодила или иных повреждений. Что именно случилось с юным рыбаком, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил растерзал 12-летнего мальчика. Ребенок пошел к реке, чтобы помыться после работы в поле.

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