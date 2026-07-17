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Из жизни
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19:54, 17 июля 2026Из жизни

Крокодил утащил 12-летнего мальчика в реку и съел его

В Индии крокодил утащил 12-летнего мальчика в реку и растерзал его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Индии растерзанные останки 12-летнего мальчика выловили из реки. Об этом сообщает The Times of India.

Мальчик остановился у воды, чтобы вымыть руки и ноги после работы в поле. В этот момент на него и набросился крокодил. На крики ребенка сбежались работавшие неподалеку фермеры. Они стали бросать в хищника камни и кирпичи, но он не обратил на это внимание, схватил жертву за ногу и утащил под воду. Это произошло на глазах дяди мальчика.

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Останки ребенка нашли спустя пять часов. Крокодил частично съел мальчика: его правая нога и нижняя часть туловища были сильно изуродованы. У него остались брат и две сестры.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, крокодил укусил 60-летнего Джалиндара Салункхе в реке Кришна. Хищник вцепился Салункхе в плечо, но другие купальщики смогли отбить его и вытащить на берег.

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